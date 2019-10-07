В закрытом городе Башкирии обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-07T08:53:24+03:00

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На прошлой неделе, 1 октября, в городе Межгорье было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Погибший, по предварительной информации, покончил с собой.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что тело погибшего с характерным ранением было обнаружено на балконе его собственной квартиры. Рядом с ним лежало орудие самоубийства и две предсмертные записки, адресованные разным людям.

Известно, что мужчина работал слесарем в местной строительной компании. Что побудило его на столь опрометчивый поступок, выяснят стражи порядка. С места происшествия они изъяли орудие самоубийства и два послания.

ИСТОЧНИК KP.RU