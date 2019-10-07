2019-10-07T08:51:07+03:00
Происшествия

В Уфе разыскивают родственников сбитой на дороге женщины

Пострадавшая попала под колеса внедорожника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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В минувшую субботу в Уфе под колеса Nissan X-Trail попала пожилая женщина. Госавтоинспекторы пытаются установить личность пострадавшей и найти ее родственников.

Как следует из сводки столичной ГИБДД, 53-летний водитель ехал по улице Перспективной. Напротив остановки общественного транспорта «Сад №5» он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают ее личность. Известно, что на вид женщине 65-70 лет, на ней была одежда белого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности пешехода, просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС по Уфе: 237-02-02, 237-84-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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