В Башкирии назначили нового главу района

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-07T08:28:12+03:00

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Сегодня, 7 октября, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о назначении нового руководителя администрации Баймакского района. По решению совета местных депутатов главой района стал 52-летний Фанис Аминев.

Некоторое время он занимал должность с приставкой и.о. Согласно официальной биографии Фаниса Аминева, с 2016 по 2018 годы он был мэром Баймака. В ноябре прошлого года он был назначен на пост заместителя главы Баймакского района. С тех пор он исполнял обязанности руководителя районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU