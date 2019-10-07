В Башкирии легковушка въехала в стоявший после ДТП автомобиль – двое пострадали, один погиб

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-07T08:03:16+03:00

Все началось с того, что один из водителей сбил корову

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Накануне вечером в Мишкинском районе Башкирии произошло двойное ДТП, в результате которого два человека пострадали и один погиб. Дорожный инцидент случился на 123 километре трассы Уфа-Янаул.

По данным региональной госавтоинспекции, 32-летний житель Балтачевского района за рулем Hyundai Elantra сбил корову. После столкновения легковушка оказалась на встречной полосе. Водитель вышел из машины и выставил аварийный знак, чтобы предупредить других автомобилистов об опасности. Тем временем по трассе ехал 30-летний мужчина на вазовской «тринадцатой». Он не заметил на своем пути аварийную машину и протаранил ее.

В результате ДТП погиб 75-летний пассажир из отечественного автомобиля. В происшествии также пострадал 23-летний пассажир из ВАЗа и водитель Hyundai.

ИСТОЧНИК KP.RU