Школьников и студентов Башкирии обяжут проходить тесты на наркотики
Соответствующий документ утвердил минздрав
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Учащихся в школе, профессиональных образовательных заведениях и университетах Башкирии будут проверять на употребление наркотиков. Региональный Минздрав утвердил соответствующий документ, сообщает «UfaCityNews.ru».
Проходить обследование студенты и школьники Уфы будут в Республиканском наркологическом диспансере №1. Учащиеся Стерлитамака – в Республиканском наркологическом диспансере №2.
Тесты нужно будет делать каждый год. Меру вводят для того, чтобы выявить случаи потребления наркотиков как можно раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU