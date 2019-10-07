Школьников и студентов Башкирии обяжут проходить тесты на наркотики

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-07T07:27:25+03:00

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Учащихся в школе, профессиональных образовательных заведениях и университетах Башкирии будут проверять на употребление наркотиков. Региональный Минздрав утвердил соответствующий документ, сообщает «UfaCityNews.ru».

Проходить обследование студенты и школьники Уфы будут в Республиканском наркологическом диспансере №1. Учащиеся Стерлитамака – в Республиканском наркологическом диспансере №2.

Тесты нужно будет делать каждый год. Меру вводят для того, чтобы выявить случаи потребления наркотиков как можно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU