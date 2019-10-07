Стала известна судьба пропавшего в Уфе 33-летнего тренера по знакомствам

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-07T07:10:19+03:00

Алексей Дильмухаметов не давал о себе знать больше месяца

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Вчера в Уфе, 6 октября, прекратили поиски 33-летнего Алексея Дильмухаметова. Об этом сообщили волонтеры.

- Найден, жив здоров! Спасибо всем, кто звонил и сообщал где он! Спасибо огромное за отзывчивость! – написали добровольцы в соцсетях.

Напомним, что мужчина ушел из дома 31 августа и не вернулся. Алексей страдает шизофренией, поэтому родные забили тревогу и немедленно начали поиски.

Известно, что Алексей является тренером по знакомствам. В своем сообществе в социальной сети он написал, что помогает парням легко находить контакт с девушками и «строить с ними отношения».

ИСТОЧНИК KP.RU