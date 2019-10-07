В первую неделю ноября жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя

СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-07T06:52:55+03:00

Горожане отдохнут в День народного единства

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На этой неделе жители Башкирии работают всего четыре дня – пятница официально назначена выходным днем в честь Дня республики 11 октября.

В ноябре горожан снова ждет приятный сюрприз, первая неделя месяца будет короткой.

4 ноября в России празднуется День народного единства – этот день объявлен выходным, поэтому при пятидневной рабочей неделе выходными будут 2, 3 и 4 ноября.

Напомним, что 11 октября жителей Уфы ждет грандиозная праздничная программа в честь Дня республики. Ожидаются концерты, салют и лазерное шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU