2019-10-07T06:42:46+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тело пропавшего молодого отца

Александра Балабанова искали несколько дней
Эльвина АПАРИНА
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В Бирске вчера, 6 октября, завершились поиски Александра Балабанова, который пропал 3 октября. К сожалению, мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Что произошло с ним, и где его нашли, неизвестно.

Напомним, житель Бирска пропал 3 октября – к его поискам подключились поисковики и полицейские. Совместно они расклеили объявления и прочесали местность.

Как стало известно «Комсомолке», у мужчины остались супруга и дети.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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