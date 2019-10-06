2019-10-06T20:02:56+03:00
Общество

Холоднее с каждым днем: какая погода будет в Башкирии в начале следующей недели

Тепло сохранится только в понедельник
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
К середине рабочей недели одеваться придется теплееК середине рабочей недели одеваться придется теплееФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минувшие выходные порадовали жителей Башкирии стабильным теплом и отсутствием осадков. Лишь редкие усиления ветра портили общую картину. Похожая погода ожидается и завтра. Однако в последующие дни температура начнет стремительно падать, а солнце будет выглядывать все реже и реже.

Завтра, 7 октября, по прогнозам синоптиков, ожидается умеренный южный и юго-восточный ветер, днем с порывами до сильного. Ночью столбик термометра будет колебаться между 6 и 11 градусами тепла. В горных районах подморозит до -4. Днем из-за облаков появится солнце, которое прогреет воздух до +16…+21°.

Во вторник, 8 октября, местами пройдет небольшой дождь. Юго-восточный ветер сменится юго-западным, обойдется без порывов. Ночью температура не превысит 10 градусов. Днем будет немного теплее: +12…+17°.

Окончательно похолодает в республике к середине рабочей недели. Ночью 9 октября синоптики не прогнозируют никаких осадков – зато утром и днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западного направления сохранится. В темное время суток температура воздуха понизится до +1…+6°, в горных районах возможны заморозки. Днем термометр покажет +8... +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе под колеса легковушки попал 5-летний мальчик – ребенок скончался на больничной койке
Радий Хабиров рассказал, как живет его Ланселот
В Башкирии в бане обнаружили окровавленного подростка
В салоне загоревшегося в Уфе автобуса находилось 10 детей
В Башкирии полицейские поймали браконьеров, убивших лося
В Башкирии без вести пропал 40-летний Александр Балабанов
Двое в лодке: рыболовы из Башкирии застряли посреди реки
«Ни у кого его нет»: учительница из Стерлитамака о видео с убийством щенят
В Уфе вспыхнул автобус с десятками людей в салоне – пассажиры получили ожоги
Радий Хабиров назвал парк, который станет примером для всей Башкирии
Полицейские Башкирии накрыли несколько точек подпольной продажи алкоголя
«Растет пополнение для тюрем»: в Башкирии две школьницы устроили драку на глазах учителя
Набитый арбузами грузовик опрокинулся на трассе в Башкирии
Лучшие врачи Башкирии получат 20 тысяч рублей
«Страшно засыпать одной»: 20-летнюю девушку из Башкирии пытались убить в собственном доме
В Башкирии насмерть разбился на мотоцикле молодой уфимец
Бывшего участкового из Уфы осудили за получение взятки от иностранца
Радий Хабиров поручил заняться благоустройством набережной реки Уфы в Сипайлово
В десятках домов Уфы на следующей неделе отключат воду
В Башкирии дети устроили давку, чтобы поучаствовать в трюке с силачами
В Башкирии нашли тело 14-летнего подростка