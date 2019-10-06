Холоднее с каждым днем: какая погода будет в Башкирии в начале следующей недели

СЕГОДНЯ 20:02 2019-10-06T20:02:56+03:00

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Минувшие выходные порадовали жителей Башкирии стабильным теплом и отсутствием осадков. Лишь редкие усиления ветра портили общую картину. Похожая погода ожидается и завтра. Однако в последующие дни температура начнет стремительно падать, а солнце будет выглядывать все реже и реже.

Завтра, 7 октября, по прогнозам синоптиков, ожидается умеренный южный и юго-восточный ветер, днем с порывами до сильного. Ночью столбик термометра будет колебаться между 6 и 11 градусами тепла. В горных районах подморозит до -4. Днем из-за облаков появится солнце, которое прогреет воздух до +16…+21°.

Во вторник, 8 октября, местами пройдет небольшой дождь. Юго-восточный ветер сменится юго-западным, обойдется без порывов. Ночью температура не превысит 10 градусов. Днем будет немного теплее: +12…+17°.

Окончательно похолодает в республике к середине рабочей недели. Ночью 9 октября синоптики не прогнозируют никаких осадков – зато утром и днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западного направления сохранится. В темное время суток температура воздуха понизится до +1…+6°, в горных районах возможны заморозки. Днем термометр покажет +8... +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU