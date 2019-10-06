В Башкирии в бане обнаружили окровавленного подростка
В Илишевском районе Башкирии нашли окровавленного подростка. Инцидент произошел во вторник ночью, 1 октября.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», рядом с 16-летним юношей лежал нож. Молодого человека, по данным собеседника, обнаружили родители. Они сразу же вызвали скорую помощь. В центральную районную больницу пострадавшего доставили с геморрагическим шоком. Медики в подобных случаях обычно передают информацию полиции – этот раз не стал исключением.
Обстоятельства произошедшего выясняли сотрудники следственно-оперативной группы. Они полагают, что студент одного из башкирских колледжей пытался покончить с собой. По предварительной информации, сейчас жизни молодого парня ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU