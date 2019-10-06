В Башкирии в бане обнаружили окровавленного подростка

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-06T19:12:06+03:00

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В Илишевском районе Башкирии нашли окровавленного подростка. Инцидент произошел во вторник ночью, 1 октября.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», рядом с 16-летним юношей лежал нож. Молодого человека, по данным собеседника, обнаружили родители. Они сразу же вызвали скорую помощь. В центральную районную больницу пострадавшего доставили с геморрагическим шоком. Медики в подобных случаях обычно передают информацию полиции – этот раз не стал исключением.

Обстоятельства произошедшего выясняли сотрудники следственно-оперативной группы. Они полагают, что студент одного из башкирских колледжей пытался покончить с собой. По предварительной информации, сейчас жизни молодого парня ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU