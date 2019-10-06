2019-10-06T18:04:18+03:00
Происшествия

В Башкирии полицейские поймали браконьеров, убивших лося

В поимке преступников участвовали оперативники и госавтоинспекторы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РБфото: МВД РБ
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В Дюртюлинском районе Башкирии задержали браконьеров, которые убили лося. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Накануне в районный отдел полиции обратился сотрудник республиканского министерства экологии. Он сообщил правоохранителям, что на вверенной ему территории орудуют браконьеры. На место происшествия выехали оперативники и ближайший экипаж ГИБДД. В трех километрах от села Ангасяк они обнаружили тушу лося. Полицейские и сотрудники охотнадзора смогли по горячим следам вычислить подозреваемых в незаконной добыче сохатого.

В ходе осмотра и обыска стражи порядка изъяли четыре ружья, буксировочный трос и автомобиль «Нива», на котором передвигались браконьеры. Помимо этого, правоохранители нашли двух псов, которые, предположительно, использовали для охоты.

По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф до 500 тысяч рублей либо исправительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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