2019-10-06T17:19:54+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 40-летний Александр Балабанов

Последний раз мужчину видели днем 3 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ДПСО "Лиза Алерт"фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Бирске волонтеры и полицейские разыскивают 40-летнего Александра Балабанова. Последний раз его видели днем 3 октября. К поискам мужчины подключился отряд «Лиза Алерт». Волонтеры нуждаются в поисках добровольцев.

Приметы: рост – 185 см, крепкое телосложение, лысый, голубые глаза. В день пропажи был одет в темно-зеленую куртку с кожаными рукавами и капюшоном черного цвета, желтую футболку с длинными рукавами и черным рисунком на груди, синие джинсы и бежевые кеды.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Балабанова, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» – 8(800)700-54-52 или 112. Для связи с инфоргом поиска звонить по номеру 89173811699 (Евгений).

ИСТОЧНИК KP.RU

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