Радий Хабиров назвал парк, который станет примером для всей Башкирии

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-06T14:14:52+03:00

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Накануне глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с благоустройством дворовых и парковых территорий в Уфе. Руководитель республики осмотрел как уже готовые объекты, так и те, что находятся на реконструкции. В ходе поездки он назвал парк, который станет примером зоны отдыха для всей Башкирии.

Речь идет о черниковском парке «Первомайский», в котором проходит первый этап реконструкции. Сейчас здесь расчищают и углубляют пруд, обустраивают пешеходные и велодорожки, монтируют освещение и занимаются озеленением. По словам подрядчика, наблюдающие за ходом реконструкции горожане положительно оценивают изменения в парке.

– На примере «Первомайского» мы покажем, какими должны быть современные парки в Башкортостане, – заявил Хабиров, комментирую благоустройство парка.

В планах подрядчика – новое оформление «Аллеи молодоженов», идущей от территории парка до располагающегося поблизости Калининского ЗАГСа. Его и «Первомайский» разделяет улица Орджоникидзе, на которой организуют дополнительный пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU