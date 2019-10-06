Полицейские Башкирии накрыли несколько точек подпольной продажи алкоголя

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-06T13:31:20+03:00

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Сразу три уголовных дела было возбуждено в отношении жителей Башкирии, занимавшихся подпольной продажей алкоголя. Об итогах массовых рейдов рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Проверки, проведенные сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции, привели к возбуждению трех уголовных дел за повторную реализацию спиртосодержащей продукции. Фигурантами стали 52-летняя жительница Зианчуринского и 41-летняя сельчанка из Аургазинского районов, а также 41-летний горожанин Сибая.

Правоохранители также накрыли точку нелегальной продажи алкоголя в Ишимбайском районе – 56-летняя индивидуальная предпринимательница реализовывала продукцию в собственном доме. Полицейские изъяли 45 литров горячительного. Похожий случай был зафиксирован в Шаранском районе. В доме 42-летнего сельчанина было изъято 18,5 литров алкоголя. Пока что граждан привлекут к административной ответственности, однако если они продолжат заниматься незаконной деятельностью, их ждет «уголовка».

ИСТОЧНИК KP.RU