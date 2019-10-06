Набитый арбузами грузовик опрокинулся на трассе в Башкирии

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-06T11:55:03+03:00

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Накануне в Иглинском районе Башкирии опрокинулся КамАЗ, груженый арбузами. Последствия инцидента снял на камеру мобильного телефона один из очевидцев.

Все случилось на трассе М5, недалеко от реки Сим. Грузовик повалился на бок, из-за чего арбузы, которыми был набит кузов машины, разнесло по проезжей части. Авария стала причиной внушительной пробки в несколько километров. Некоторые водители в соцсетях жалуются, что им пришлось простоять в заторе порядка двух часов. Судя по кадрам с места происшествия, на месте, помимо сотрудников ГИБДД, работали аварийные службы.

По предварительной информации, шофер выжил, но получил травмы. Причины ДТП установят дорожные полицейские. Свидетели аварии называют несколько версий: по одной из них у грузовика лопнуло колеса, по другой – отказали тормоза.

В Иглинском районе Башкирии опрокинулся грузовик с арбузами // 6.10.

ИСТОЧНИК KP.RU