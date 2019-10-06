В Башкирии насмерть разбился на мотоцикле молодой уфимец
Накануне утром в Туймазинском районе разбился молодой парень. Инцидент произошел на улице Центральной села Тукаево. Как сообщает региональная госавтоинспекция, 24-летний уфимец на мотоцикле SX-R «допустил наезд на препятствие», после чего мотоцикл опрокинулся.
Водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. В ГИБДД уточнили, что молодой человек управлял мотоциклом без шлема, а сам байк не был зарегистрирован в установленном порядке.
По данным дорожной полиции, за минувшие сутки на территории Башкирии в 13 авариях погиб один человек и 12 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU