В Башкирии насмерть разбился на мотоцикле молодой уфимец

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-06T09:56:11+03:00

Парню было всего 24 года

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Накануне утром в Туймазинском районе разбился молодой парень. Инцидент произошел на улице Центральной села Тукаево. Как сообщает региональная госавтоинспекция, 24-летний уфимец на мотоцикле SX-R «допустил наезд на препятствие», после чего мотоцикл опрокинулся.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. В ГИБДД уточнили, что молодой человек управлял мотоциклом без шлема, а сам байк не был зарегистрирован в установленном порядке.

По данным дорожной полиции, за минувшие сутки на территории Башкирии в 13 авариях погиб один человек и 12 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU