«Страшно засыпать одной»: 20-летнюю девушку из Башкирии пытались убить в собственном доме

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-06T10:41:58+03:00

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Ночь с 29 на 30 сентября могла стать последней для 20-летней Валерии из Нефтекамска. Она вернулась домой после празднования собственного юбилея и сразу же уснула. Спустя пару часов она пробудилась от того, что ее душил бывший молодой человек. После этого он избил ее до неузнаваемости. Девушка находилась в частном доме совершенно одна.

– Пьяный в хлам, он проник через открытую дверь лоджии, залез в мой телефон, и увидел сообщение от знакомого, в котором тот меня поздравляет с днем рождения. В сообщении так же были "сердечки и поцелуйчики", что, собственно, и не понравилось моему бывшему молодому человеку, – рассказывает девушка.

Разъярённый Артур начал душить Валерию, из-за чего та проснулась. Хрупкая девушка не смогла сопротивляться. Увидев, что она пришла в себя, парень ударил ее кулаком по лицу, из-за чего несчастная сразу же потеряла сознание. После этого ревнивец нанес еще несколько ударов, пока Валерия была без сознания.

– Спустя неопределенный промежуток времени я пришла в себя. Артура в комнате, к моему счастью, не было. Я быстро оделась, спустилась на первый этаж и увидела его. Пробежав мимо, я обулась, и направилась в сторону ночного бара в поисках помощи, так как сама не могла вызвать полицию, телефон он разбил, – вспоминает Валерия.

Парень предпочел не комментировать ситуацию

Парень бросился вдогонку за своей жертвой, но на одной из улиц потерял след. К счастью, в баре находилась знакомая девушки. Подруга спрятала ее в подсобное помещение и вызвала полицию. Спустя десять минут знакомая Валерии вернулась и сказала, что пришел Артур, и предупредила ни в коем случае не выходить из убежища. Когда полицейские приехали, ревнивец был готов броситься с кулаками уже на другого человека.

– Это был мой бывший парень Евгений. Артур решил, что я, с разбитой, извиняюсь, мордой, пришла к Евгению и вместе с ним продолжила отмечать день рождения, но это было бы полным бредом – мне в тот момент было не до мужиков, сидящих в баре, – недоумевает девушка.

Парня успели оттащить полицейские. Они посадили пострадавшую и обидчика в одну машину. По пути в отдел полиции Артур покрыл матом бывшую возлюбленную и упрекнул ее в том, что это она во всем виновата. В дежурной части заявление Валерии приняли. К тому моменту молодой человек уже был на свободе. По словам потерпевшей, в отношении парня возбудили 116-ю статью, которая предполагает наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей или арест на 15 суток.

– Я считаю, что человек, нанесший мне как физический, так и моральный вред, вообще не должен находиться на свободе, тем более, что ему ничего не может помешать подкараулить меня где-нибудь и отомстить, – опасается Валерия.

По словам девушки, Артур избил ее не первый раз. Однако раньше «в силу своей доверчивости» она никаких заявлений не писала.

Как выяснилось, Валерия не единственная, кто терпел побои от чрезмерно ревнивого и вспыльчивого молодого человека. После того как сестра девушки рассказала обо всем в социальных сетях, с ней связалась предыдущую возлюбленная парня. Она рассказала, что была жертвой домашнего насилия.

– Сейчас мне страшно засыпать одной. Я живу с мамой, но еще до происшествия она улетела отдыхать, – поделилась девушка.

Она также рассказала, что парень вновь приезжал к ней домой – но уже вернуть остатки вещей Валерии, которые остались у него в квартире. По словам девушки, в тот день он был уже более дружелюбным. Корреспондент «КП-Уфа» попытался связаться с Артуром в социальной сети, чтобы получить хоть какие-нибудь объяснения. Однако, прочтя сообщение, он предпочел промолчать.

Девушка получила серьезные травмы

ИСТОЧНИК KP.RU