2019-10-06T08:14:42+03:00
Общество

Радий Хабиров поручил заняться благоустройством набережной реки Уфы в Сипайлово

В ближайшее время администрация города обсудит с предпринимателями развитие зоны
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Глава республики Радий Хабиров поручил администрации столицы Башкирии проработать концепцию благоустройства набережной реки Уфы в Сипайлово. Для решения вопроса руководитель республики предложил привлечь предпринимателей.

Накануне Хабиров принял участие в акции «Зеленая Башкирия». Совместно с мэром города Ульфатом Мустафиным, а также педагогами и учениками 155-го лицея он посадил более 100 саженцев. Деревья сформируют аллею «Сипайловские сосны».

В ходе осмотра территории набережной реки Уфы и пляжного комплекса «Берег солнца» глава Башкирии обсудил с представителями администрации вопрос благоустройства территории. В частности, власти рассмотрели варианты организации парковочных площадок, строительство зданий и сооружений, а также прокладки пешеходных и велосипедных дорожек.

Хабиров поручил руководству муниципалитета обсудить с предпринимателями направления развития набережной и выработать общую концепцию зоны. При этом он отметил, что предложенные бизнесом идеи должны пересекаться с планом развития микрорайона в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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