В десятках домов Уфы на следующей неделе отключат воду

СЕГОДНЯ 07:26 2019-10-06T07:26:58+03:00

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Десятки жилых домов Уфы останутся без воды на следующей неделе. «Уфаводоканал» будет проводить плановые ремонтные работы в четырех районах города: Калининском, Советском, Октябрьском и Кировском.

В Калининском районе 7 октября с 11:00 до 23:00 отключат сразу и горячую, и холодную воду. Ограничение коснется домов по улицам: Мечетлинская, с 1 по 13а, 19, 21, 25, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 35, 36, 38а, 40а, 41, 41а, 42, 44; Майская, 1, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 20а, 22, 24- 29, 32, 34, 35, 37, 38а, 39, 41, 47; Кигинская 1, 2а; Татышлинская, 2, 2а, 4, 6, 13, 31; Ашинская, с 1 по 11, 13, 14, 14а, 16; переулок Майский, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13а; Волгоградская, 9, 11, 14, 19. Без воды также останутся ЦТП №251 на улице Мечетлинской, 4а и детский сад №275 на улице Волгоградской, 12.

В Советском районе холодное водоснабжение перекроют с 10:30 8 октября до 3:30 9 октября по следующим адресам: ул.Пархоменко 101, 106/1, 108, 121; пер. Пархоменко 9, 10, 12, 14; ул.50-летия Октября 12, 13, 15, 19; бульвар Ибрагимова, 86. Только горячая вода будет лить из кранов детского сада №325 (50-летия Октября, 13/1).

В Октябрьском районе холодную воду отключат 9 октября с 11:00 до 23:00. Речь идет о поселке Нагаево, где холодное водоснабжение ограничат в школе №147 (бульвар Хасанова, 4), а также в десятках частных домов по адресам: Южноуральская, с 1 по 42; Новонагаевская с 1 по 32; Кудашевой, с 1 по 36; Чудесная, с 2 по 46, Лиственная, с 2 по 44, Благополучия с 2 по 48, Первоцветов с 2 по 38, Белогорская с 2 по 38, 65-летия Победы с 9 по 57, Арсланова с 9 по 57, Кокина с 17 по 63, бульвар Хасанова с 1 по 54, Саиди с 3 по 49.

Жителей Кировского района «Уфаводоканал» огорчит в выходной день, субботу 12 октября. Однако здесь холодную воду отключат в наименьшем количестве домов по сравнению с другими районами. Это касается улиц Достоевского, 152,152/1, 154 (школа №41), 156,158,160 и Айской, 63.

ИСТОЧНИК KP.RU