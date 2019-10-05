В Башкирии нашли тело 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-05T18:53:18+03:00

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В Башкирии покончил с собой подросток. Трагедия случилась в селе Пришиб Благоварского района. 2 октября тело 14-летнего Андрея Д. (имена изменены – прим. ред.) было обнаружено в сарае. Несколькими часами ранее школьник поставил в соцсетях лаконичный статус - "Пока".

По данным источника «КП-Уфа», видимых повреждений на теле подростка замечено не было. С места происшествия полицейские изъяли предсмертную записку, а также предметы, с помощью которых молодой человек мог свести счеты с жизнью. Сейчас тело восьмиклассника передано на судебно-медицинскую экспертизу. Причины его поступка будут выяснять следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU