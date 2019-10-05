2019-10-05T19:35:53+03:00
Общество

В Башкирии дети устроили давку, чтобы поучаствовать в трюке с силачами

Трюк с детьми предложил известный русский богатырь Эльбрус Нигматуллин
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Поучаствовать в трюке с силачами хотели всеПоучаствовать в трюке с силачами хотели все
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Сегодня, 5 октября в Стерлитамаке проходит торжественное закрытие мотосезона-2019. На мероприятие съехались силачи со всей страны, участие в нем принял и знаменитый спортсмен, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Сначала спортсмены развлекали собравшихся тем, что тягали мотоциклы и другую технику. В кульминации праздника силачи должны были поднять вазовскую "Ниву", которая весит 1300 килограммов.

Чтобы добавить трюку сложности, Нигматуллин предложил посадить на крышу машины детей, тут-то и начался ажиотаж. По словам очевидцев, желающих поучаствовать в трюке оказалось слишком много, дети устроили давку. К счастью, никто не пострадал.

- Он хотел посадить на крышу трех девочек, но в итоге посадил еще одного мальчика. Несмотря на такой груз, силачи без труда подняли автомобиль, - рассказала "Комсомольской правде - Уфа" участница праздника Эльвина А..

Напомним, буквально неделю назад жители Сибая устроили настоящую давку в очереди за дешёвыми напольными весами.Тогда в толкучке тоже оказались дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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