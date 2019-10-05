В Уфе лжегазовики обокрали пожилую женщину

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-05T17:41:32+03:00

Они вынесли из дома бабушки 11 тысяч рублей

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Пожилая жительница Уфы стала очередной жертвой лжегазовиков. Как рассказали в МВД Башкирии, двое мужчин постучали в дверь к 74-летней бабушке якобы для плановой проверки газоанализатора.

Пока один "специалист" опрашивал хозяйку, второй высматривал, что можно украсть из ее квартиры. Он приметил сумку с кошельком, где лежали 11 тысяч рублей. Завладев деньгами, злоумышленники скрылись.

Пенсионерка вскоре заметила пропажу и рассказала о краже внуку. После женщина заявила в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU