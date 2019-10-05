2019-10-05T13:27:37+03:00
Спорт

«Уфа» проиграла дома «Ахмату» с минимальным счетом

Единственный гол забил Уилкер Анхель
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Судьба матча решилась уже на 9-й минутеСудьба матча решилась уже на 9-й минутеФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 5 октября, на стадионе "Нефтяник" состоялся матч 12-го тура российской Премьер-Лиги. "Уфа" принимала на своем поле грозненский "Ахмат". Увы, матч закончился победой гостей с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 9-й минуте. Отличился защитник "Ахмата" Уилкер Анхель. Он буквально забросил мяч за шиворот вышедшему из ворот Александру Беленову. Все усилия "горожан" сравнять счет оказались напрасны.

В итоге подопечные Вадима Евсеева остаются на 6-й строке в турнирной таблице, а "Ахмат" поднимается сразу с 15-й на 11-ю строчку.

К слову, в следующем туре "Уфе" предстоит непростой матч против московского ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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