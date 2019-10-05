Жителям Уфы спишут часть долгов за коммуналку
В городе проходит традиционная акция "Осень без долгов"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Уфы спишут часть долгов за жилищно-коммунальные услуги в рамках традиционной акции "Осень без долгов".
Принять в ней участие могут уфимцы, у которых накопились солидные задолженности за коммунальные услуги и газ. Если в период с 1 сентября до 10 октября они погасят все долги за "коммуналку", то пени платить не придется - штрафы им простят. Списанию подлежит сумма пени, которая набралась к 10 октября соответственно.
Уточняется, что акцию проводит УЖХ Советского района совместно с МУП ЕРКЦ Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU