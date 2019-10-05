Жителям Уфы спишут часть долгов за коммуналку

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-05T10:03:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Уфы спишут часть долгов за жилищно-коммунальные услуги в рамках традиционной акции "Осень без долгов".

Принять в ней участие могут уфимцы, у которых накопились солидные задолженности за коммунальные услуги и газ. Если в период с 1 сентября до 10 октября они погасят все долги за "коммуналку", то пени платить не придется - штрафы им простят. Списанию подлежит сумма пени, которая набралась к 10 октября соответственно.

Уточняется, что акцию проводит УЖХ Советского района совместно с МУП ЕРКЦ Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU