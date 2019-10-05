2019-10-05T12:16:37+03:00
Происшествия

Тройное ДТП с участием "Скании" в Башкирии: пострадали две женщины

Предположительно, авария случилась из-за того, что легковое авто не уступило дорогу фуре
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Две женщины получили травмы в аварии, случившейся вчера, 4 октября, на южном обходе села Иглино.

Предположительно, ДТП случилось по вине 33-летнего водителя "девятки". По версии ГИБДД, на перекрестке он поворачивал налево на "зеленый", но не уступил дорогу встречному грузовику "Скания". После столкновения с фурой ВАЗ-2109 отбросило на "Датсун он-До", который остановился на красный сигнал светофора.

В Госавтоинспекции Башкирии рассказали, что в аварии пострадали пассажирки "девятки". В больницу были госпитализированы 51-летняя и 38-летняя женщины.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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