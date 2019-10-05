2019-10-05T16:02:37+03:00
Общество

С улиц Уфы начнут убирать брошенные авто

Уже назначена комиссия, которая займется их выявлением
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

С уфимских улиц начнут убирать брошенные автомобили. В сентябре власти города собрали специальную комиссию, которая будет выявлять покинутые авто и искать их владельцев.

В начале октября члены комиссии прошлись по Октябрьскому району Уфы и обнаружили 113 потенциально бесхозных машин. У владельцев таких авто есть 15 дней на то, чтобы переместить свой транспорт с городских улиц. Соответствующие уведомления оставляют на машине. Этой возможностью воспользовался 41 человек.

В администрации города рассказали, что 22 машины оказались на ходу, а еще 50 ожидают своей судьбы. Если владелец не объявится, их переместят на специальную стоянку, а после трех месяцев будущее машины будет решать суд. Он может распорядиться утилизировать транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии дети устроили давку, чтобы поучаствовать в трюке с силачами
В Башкирии нашли тело 14-летнего подростка
«Требую тест ДНК»: житель Башкирии убежден, что платит алименты четырем чужим дочерям
В Уфе лжегазовики обокрали пожилую женщину
В Уфе пенсионерка погрязла в крупных долгах после бесплатного массажа
Проститутка из Уфы, обвинившая нигерийца в изнасиловании, ответила его защитникам
Про вашу честь: житель Башкирии нахамил судье и получил 3,5 года «строгача»
«Уфа» проиграла дома «Ахмату» с минимальным счетом
У жителя Уфы отобрали московскую квартиру, которую подарили по ошибке
Тройное ДТП с участием "Скании" в Башкирии: пострадали две женщины
Жители Башкирии сняли на видео беспечного медведя
«Старается ходить сама»: студентка из Башкирии, потерявшую в ДТП маму, учится жить заново
Жителям Уфы спишут часть долгов за коммуналку
Стало известно, когда жители Башкирии получат новые квитанции за отопление
В Уфе на девять месяцев перекроют часть улицы Комсомольской
Герой из Башкирии, спасший 15 человек, бросил семью и превратился в бомжа
Уфимцы смогут бесплатно понаблюдать за звездами в телескоп
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
Глава Минстроя России похвалил Башкирию за строительную отрасль
В уфимском кафе, где девушке попался салат с опарышем, прокомментировали инцидент
Радий Хабиров в преддверии дня учителя рассказал о своих педагогах и показал школьные снимки