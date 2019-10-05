С улиц Уфы начнут убирать брошенные авто

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-05T16:02:37+03:00

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С уфимских улиц начнут убирать брошенные автомобили. В сентябре власти города собрали специальную комиссию, которая будет выявлять покинутые авто и искать их владельцев.

В начале октября члены комиссии прошлись по Октябрьскому району Уфы и обнаружили 113 потенциально бесхозных машин. У владельцев таких авто есть 15 дней на то, чтобы переместить свой транспорт с городских улиц. Соответствующие уведомления оставляют на машине. Этой возможностью воспользовался 41 человек.

В администрации города рассказали, что 22 машины оказались на ходу, а еще 50 ожидают своей судьбы. Если владелец не объявится, их переместят на специальную стоянку, а после трех месяцев будущее машины будет решать суд. Он может распорядиться утилизировать транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU