2019-10-05T13:11:17+03:00
Общество

У жителя Уфы отобрали московскую квартиру, которую подарили по ошибке

Мужчина оказался собственником, сам того не подозревая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Житель Уфы неожиданно оказался собственников квартиры в Москве. Его цифровая подпись якобы использовалась при заключении договора дарения. В непростой ситуации сейчас разбираются следователи.

Как сообщает ТАСС, все началось весной 2019 года, когда владелец квартиры в столице России заметил, что у жилья появился другой собственник. Мужчина выяснил, что права перешли жителю Уфы на основании договора дарения, поданного через интернет и заверенного их электронными подписями. При этом, по словам москвича, у него не было такой подписи. То же заявил и ответчик - уфимец.

Дело передали в суд, и тот расторг договор дарения. По информации информагентства, квартиру вернули собственнику. Однако следствию теперь предстоит установить, как была совершена эта подозрительная сделка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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