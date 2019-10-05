Герой из Башкирии, спасший 15 человек, бросил семью и превратился в бомжа

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-05T07:35:50+03:00

Сейчас единственное близкое существо рядом с Тагиром - его кот. Фото: Вести.ру

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Житель Башкирии за десять лет превратился из героя, которого обсуждали все СМИ, в бездомного. В 2008 году Тагир Зарипов спас 15 человек из потерявшей управление маршрутки - водителю стало плохо, и он остановил автобус прежде, чем случилось ДТП. Подвиг мужчины широко освещался в прессе, но потом что-то не заладилось.

Мужчина оставил семью и переехал в Уфу, где пытался устроить свою жизнь, но безуспешно. Как сообщают Вести.ru, сейчас 50-летний Тагир живет фактически, как бомж, никому не нужный в гараже на окраине Стерлитамака. Компанию мужчине составляет только кот.

Бывшая жена рассказала журналистам, что Тагир раньше выпивал. После развода "герой" никак не помогал двум их дочерям, в итоге женщина сама поставила их на ноги. Сейчас те уже взрослые и папу им не жаль.

- Наш отец должен пройти свой путь, подняться, как это сделали мы, – выразила свою точку зрения в "Прямом эфире" одна из дочерей мужчины Дина.

ИСТОЧНИК KP.RU