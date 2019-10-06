2019-10-06T09:06:52+03:00
Происшествия

Бывшего участкового из Уфы осудили за получение взятки от иностранца

Сотрудник полиции сам предложил мужчине заплатить, чтобы избежать проблем
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Бывший участковый полиции из Уфы получил условный срок за взятку и злоупотребление полномочиями.

Следствие установило, что преступление было совершено в июне 2018 года. Сотрудник полиции предложил иностранцу, незаконно пребывающему в России, не привлекать того к ответственности и вернуть документы. Эта услуга стоила 50 тысяч рублей. Надеясь избежать выдворения за пределы страны, иностранец согласился, однако позже в тот же день сообщил о предложении участкового в правоохранительные органы.

После передачи первой части суммы - 30 тысяч рублей - полицейского задержали. В Следкоме по Башкирии сообщили, что его уволили из органов и отправили под суд.

Последний приговорил его к 3,5 годам условно с запретом работать в органах внутренних дел в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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