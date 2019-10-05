В Уфе на девять месяцев перекроют часть улицы Комсомольской
Движение по улице Комсомольской в Уфе частично ограничат до лета 2020 года. С сегодняшнего дня, 5 октября, и до 1 июля следующего года будет закрыта половина проезжей части на участке между улицами Бессонова и Города Галле.
В пресс-службе администрации Уфы уточнили, что перекрытие связано с реализацией проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Власти приносят горожанам и гостям столицы извинения за дискомфорт, который может доставить ремонт дорожного полотна.
В сообщении уточняется, что ремонт улицы Комсомольской рассчитан на три года. К 2021 году участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума должен быть полностью обновлен.
ИСТОЧНИК KP.RU