2019-10-05T08:21:22+03:00
Общество

В Уфе на девять месяцев перекроют часть улицы Комсомольской

Дорогу будут капитально ремонтировать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Движение по улице Комсомольской в Уфе частично ограничат до лета 2020 года. С сегодняшнего дня, 5 октября, и до 1 июля следующего года будет закрыта половина проезжей части на участке между улицами Бессонова и Города Галле.

В пресс-службе администрации Уфы уточнили, что перекрытие связано с реализацией проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Власти приносят горожанам и гостям столицы извинения за дискомфорт, который может доставить ремонт дорожного полотна.

В сообщении уточняется, что ремонт улицы Комсомольской рассчитан на три года. К 2021 году участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума должен быть полностью обновлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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