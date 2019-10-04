«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-04T19:33:51+03:00

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Победой «Салавата Юлаева» завершился домашний матч против «Северстали». Уфимцы забросили в ворота череповецкой команды три шайбы, гости отличились один раз.

Счет в матче открыли хоккеисты «Северстали». На 25-й минуте Егор Яковлев в большинстве замкнул передачу Никиты Хлыстова. Через 12 минут хозяева сравняли счет – отличился Петр Хохряков, но на этот раз команды играли в равных составах.

В начале третьего периода «включилось» звено легионеров – точный бросок Линуса Умарка с передачи Филипа Ларсена вывел «Салават Юлаев» вперед. За три минуты до конца матча хозяева забросили третью шайбу – с передачи все того же Умарка отличился Никита Сошников – 3:1.

«Северсталь» продолжает идти на 9-й строчке в турнирной таблице Запада. «Салават Юлаев» замыкает четверку лучших на Востоке, уступая всего три очка лидирующему в конференции «Ак Барсу».

ИСТОЧНИК KP.RU