2019-10-04T19:33:51+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»

Подопечные Николая Цулыгина переиграли череповчан в домашнем матче
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льдаВстреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льдаФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Победой «Салавата Юлаева» завершился домашний матч против «Северстали». Уфимцы забросили в ворота череповецкой команды три шайбы, гости отличились один раз.

Счет в матче открыли хоккеисты «Северстали». На 25-й минуте Егор Яковлев в большинстве замкнул передачу Никиты Хлыстова. Через 12 минут хозяева сравняли счет – отличился Петр Хохряков, но на этот раз команды играли в равных составах.

В начале третьего периода «включилось» звено легионеров – точный бросок Линуса Умарка с передачи Филипа Ларсена вывел «Салават Юлаев» вперед. За три минуты до конца матча хозяева забросили третью шайбу – с передачи все того же Умарка отличился Никита Сошников – 3:1.

«Северсталь» продолжает идти на 9-й строчке в турнирной таблице Запада. «Салават Юлаев» замыкает четверку лучших на Востоке, уступая всего три очка лидирующему в конференции «Ак Барсу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минстроя России похвалил Башкирию за строительную отрасль
В уфимском кафе, где девушке попался салат с опарышем, прокомментировали инцидент
Радий Хабиров в преддверии дня учителя рассказал о своих педагогах и показал школьные снимки
Семь человек пострадали в серьезной аварии в Башкирии
«Идут на поправку»: зоозащитница из Башкирии рассказала о состоянии выживших щенков
Уникальный квартал в «тихом центре» Уфы
Селекционеры Башкирии вывели новый сорт яблони
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Уфимец застрелил жену и родного брата застав их в постели - в дело вмешался прокурор Башкирии
На создание «Арт-КВАДРАТа» в Уфе вложено более 1 млрд рублей
Профориентационный форум "Калейдоскоп дизайна"
Нигерийцы из Уфы предложили проститутке выкупить их друга
Синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям Башкирии на выходных
В Уфе стартовал «СТИПКОМ-2019»
В Салаватском филиале УГНТУ открылась первая группа «Резерв «Газпром нефтехим Салават»
В Башкирии опрокинулся грузовик с топливом – произошла утечка нефтепродукта
В Башкирии для детей, которые добирались до школы на внедорожниках, отремонтируют дорогу
АВТОРАДИО созывает всех на общенародный праздник «День Автомобилиста»
Бабушка из Башкирии проехала автостопом тысячу километров без денег и документов, чтобы добраться до родины
В Башкирии девочку ветром сдуло с окна пятого этажа
Житель Башкирии рассказал, как выиграл в лотерею 83 миллиона
В Уфе из-за сельскохозяйственных ярмарок на шесть дней перекроют улицу
Уфимцы устроили давку в автобусе – пассажиры пытаются занять хотя бы стоячее место