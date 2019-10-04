В уфимском кафе, где девушке попался салат с опарышем, прокомментировали инцидент
Обед в одном из столичных кафе уфимка Эльвина Галлямова запомнит надолго. В салате, который она заказала, блогерша обнаружила опарыша. Скоро о неприятном сюрпризе узнали все подписчики девушки в "Инстаграм".
Огласка заставила персонал кафе начать внутреннюю проверку. В беседе с журналистами канала "Вся Уфа" сотрудники общепита рассказали, что в тот день у них было заготовлено 54 порции салата, и никто кроме Эльвины на качество не жаловался. Санитарные нормы на кухне строго соблюдаются, уверяют работники кафе.
- Попадание инородного предмета в виде личинки мы со своей стороны не допускаем. Я оставляю возможность, что это личинка могла попасть уже за витриной, - заявил журналистам владелец заведения Алексей Тришин.
В кафе допустили, что блогерша сама подкинула личинку в тарелку, либо для пиара своего канала, либо в расчете на материальную выгоду. Кто тут прав, а кто нет, будет решать суд. Сама девушка утверждает, что у нее достаточно доказательств для привлечения кафе к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU