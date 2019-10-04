В уфимском кафе, где девушке попался салат с опарышем, прокомментировали инцидент

СЕГОДНЯ 18:13 2019-10-04T18:13:55+03:00

А вот и сама личинка, вызвавшая такой общественный резонанс. Источник: репортаж канала "Вся Уфа"

Решать, кто прав, а кто виноват, будет суд

Изменить размер текста: A A

Обед в одном из столичных кафе уфимка Эльвина Галлямова запомнит надолго. В салате, который она заказала, блогерша обнаружила опарыша. Скоро о неприятном сюрпризе узнали все подписчики девушки в "Инстаграм".

Огласка заставила персонал кафе начать внутреннюю проверку. В беседе с журналистами канала "Вся Уфа" сотрудники общепита рассказали, что в тот день у них было заготовлено 54 порции салата, и никто кроме Эльвины на качество не жаловался. Санитарные нормы на кухне строго соблюдаются, уверяют работники кафе.

- Попадание инородного предмета в виде личинки мы со своей стороны не допускаем. Я оставляю возможность, что это личинка могла попасть уже за витриной, - заявил журналистам владелец заведения Алексей Тришин.

В кафе допустили, что блогерша сама подкинула личинку в тарелку, либо для пиара своего канала, либо в расчете на материальную выгоду. Кто тут прав, а кто нет, будет решать суд. Сама девушка утверждает, что у нее достаточно доказательств для привлечения кафе к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU