2019-10-05T18:23:45+03:00
Общество

«Требую тест ДНК»: житель Башкирии убежден, что платит алименты четырем чужим дочерям

Об этом мужчина заявил в прямом эфире телеканала НТВ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Героя передачи Дениса Тена не убедили даже результаты экспертизыГероя передачи Дениса Тена не убедили даже результаты экспертизы
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Житель Стерлитамака Денис Тен уверен, что платит алименты чужим детям. О своей ситуации мужчина рассказал в передаче "ДНК" на телеканале НТВ.

В прямом эфире 4 октября Денис обвинил свою супругу в том, что та "нагуляла" четырех их дочерей и теперь требует от него денег на их содержание. У него накопился долг по алиментам в размере около 200 тысяч, и он намерен оспорить выплаты.

- Дети не похожи на меня. По срокам тоже ничего не совпадает, - утверждает мужчина.

По словам Дениса, он работал вахтовым методом и по 3-4 месяца проводил вне дома. Мужчина предполагает, что жена пользовалась его отсутствием и общалась с другими кавалерами.

На вопрос, почему же при всех подозрениях Денис сразу не оспорил отцовство в суде, а дождался того, что старшей дочери уже исполнилось 12 лет, сестра мужчины пояснила, что у того просто не было денег на судебные тяжбы.

Посетила шоу и супруга Дениса. Кристина заявила, что все дети его, мужчина просто не хочет платить алименты. Фотографии дочек заставили многих в студии встать на ее сторону еще до результатов генетической проверки.

Однако окончательно точки над "i" расставила ДНК-экспертиза. По заключению специалиста, Денис - отец всех девочек. Мужчину не разубедило даже мнение эксперта, однако теперь алименты ему платить все же придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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