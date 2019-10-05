«Старается ходить сама»: студентка из Башкирии, потерявшую в ДТП маму, учится жить заново

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-05T10:39:15+03:00

Девушку отправили в родной Бирск, чтобы в кругу близких она встала на ноги

Изменить размер текста: A A

Пострадавшая в ДТП с экс-мэром Бирска 19-летняя Саша Беляева вернулась домой. Уже почти неделю студентка восстанавливается в родных стенах. По словам тети Саши Светланы Куприяновой, реабилитация предстоит долгая, но девушка стремится поправиться во что бы то ни стало.

Александра уже начала немного ходить самостоятельно, но последствия тяжелых травм дают о себе знать - девушку мучают головные боли. В ближайшее время ей предстоит встать на учет к неврологу, чтобы определить дальнейший план лечения.

Больше всего по признанию близких, они боялись момента, когда придется рассказать Саше о маме. Напомним, Мария Беляева находилась вместе с дочерью в машине, когда они попали в ДТП с "Камазом". Женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте. Сашу пытались подготовить к этой новости, но все равно это стало тяжёлым испытанием для нее. Однако помогла людская поддержка.

Родственники и сама Саша удивлены тем, сколько людей справляются о самочувствии девушки, пытаются поддержать ее морально и материально.

- Она очень рада была узнать, что все её поддерживают, даже незнакомые люди пишут и предлагают помощь, - рассказала в соцсетях подруга семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU