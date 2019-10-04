Семь человек пострадали в серьезной аварии в Башкирии

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-04T16:45:35+03:00

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Около половины четвертого дня 4 октября близ автозаправки на дороге Туймазы - Октябрьский произошла серьезная авария: лоб в лоб столкнулись "Хендай Акцент" и "Лада Приора".

В ГИБДД республики рассказали, что, по предварительным данным, виновником ДТП стал 69-летний водитель иномарки. Он выезжал на главную дорогу со второстепенной и не уступил путь 18-летнему водителю "Приоры". Чудом удалось избежать жертв.

- В результате аварии семь человек доставлены в больницу для осмотра, - говорится в сообщении главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.

В региональном МЧС уточнили, что все пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии центральной больницы Туймазов.

На месте происшествия работает полиция и другие экстренеые службы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU