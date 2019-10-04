2019-10-04T17:31:42+03:00
Общество

Радий Хабиров в преддверии дня учителя рассказал о своих педагогах и показал школьные снимки

Глава Башкирии пообещал сделать все от него зависящее, чтобы труд учителя ценился по достоинству
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Глава Башкирии Радий Хабиров на страницах в социальных сетях рассказал о своих учителях и поделился снимками со школьных времен. В посте он выразил благодарность педагогам и назвал их «одним из столпов государства».

фото: vk.com

фото: vk.com

– Спасибо Вам, ушедшая уже Инна Николаевна, спасибо, Флюра Ракиповна и все ваши коллеги, за всё, что случилось в моей жизни, – написал Хабиров.

Руководитель республики пообещал сделать все, чтобы труд учителей ценился по достоинству. Напомним, в России и других странах день учителя отмечается завтра, 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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