Радий Хабиров в преддверии дня учителя рассказал о своих педагогах и показал школьные снимки

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-04T17:31:42+03:00

Глава Башкирии пообещал сделать все от него зависящее, чтобы труд учителя ценился по достоинству

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Глава Башкирии Радий Хабиров на страницах в социальных сетях рассказал о своих учителях и поделился снимками со школьных времен. В посте он выразил благодарность педагогам и назвал их «одним из столпов государства».

фото: vk.com

– Спасибо Вам, ушедшая уже Инна Николаевна, спасибо, Флюра Ракиповна и все ваши коллеги, за всё, что случилось в моей жизни, – написал Хабиров.

Руководитель республики пообещал сделать все, чтобы труд учителей ценился по достоинству. Напомним, в России и других странах день учителя отмечается завтра, 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU