Селекционеры Башкирии вывели новый сорт яблони

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-04T15:44:38+03:00

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В Башкирском НИИ сельского хозяйства вывели новый сорт яблони. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства сельского хозяйства.

Приуральскую яблоню приняли на государственные испытания. В минсельхозе сообщили, что основой нового сорта стали семена яблони, которые были посеяны еще в 1985 году. Первые испытания Приуральская начала проходить в 2006 году.

Новый сорт характеризуется высокой урожайностью и зимостойкостью, а также хорошими вкусовыми качествами, большим содержанием сахара и витамина С. Если на госиспытаниях подтвердится хозяйственная полезность нового сорта, то его включат в реестр селекционных достижений, и яблоня будет рекомендована для возделывания в других регионах. Впрочем, произойдет это не скоро. Испытания будут длиться в течение 7-8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU