2019-10-04T13:51:05+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям Башкирии на выходных

В субботу и воскресенье температура воздуха поднимается до 20 градусов тепла
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Теплая погода продержится как минимум до 8 октябряТеплая погода продержится как минимум до 8 октября
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Специалисты Башгидромета поделились прогнозом погоды на грядущие выходные. Синоптики обещают, что в субботу и воскресенье сохранится повышенные температурный фон. Столбик термометра в дневное время поднимается до +20 градусов.

– Погода вернула нас вновь в начало золотой осени, – сообщили метеорологи.

5 октября ожидается южный ветер, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов. По юго-востоку – до +2. Днем станет намного теплее: +15, +20 градусов. Никаких осадков не прогнозируется.

Практически идентичная погода сохранится и на следующий день, 6 октября. Однако не обойдется без сюрпризов: в отдельных северо-западных районах республики пройдут небольшие дожди.

По данным специалистов, тепло продержится в Башкирии и в начале следующей недели. С 8 октября увеличится вероятность осадков. Температура воздуха понизится, но все равно будет превышать норму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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