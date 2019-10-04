Синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям Башкирии на выходных
Специалисты Башгидромета поделились прогнозом погоды на грядущие выходные. Синоптики обещают, что в субботу и воскресенье сохранится повышенные температурный фон. Столбик термометра в дневное время поднимается до +20 градусов.
– Погода вернула нас вновь в начало золотой осени, – сообщили метеорологи.
5 октября ожидается южный ветер, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов. По юго-востоку – до +2. Днем станет намного теплее: +15, +20 градусов. Никаких осадков не прогнозируется.
Практически идентичная погода сохранится и на следующий день, 6 октября. Однако не обойдется без сюрпризов: в отдельных северо-западных районах республики пройдут небольшие дожди.
По данным специалистов, тепло продержится в Башкирии и в начале следующей недели. С 8 октября увеличится вероятность осадков. Температура воздуха понизится, но все равно будет превышать норму.
ИСТОЧНИК KP.RU