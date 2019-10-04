В Башкирии опрокинулся грузовик с топливом – произошла утечка нефтепродукта
Инцидент произошел в Белебеевском районе
фото: МЧС РБ
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На автодороге Белебей-Максютово произошло ДТП с участием грузовика, перевозящего дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
По данным ведомства, большегруз с цистерной съехал в кювет и опрокинулся на бок. В результате из четырех заливных горловин произошла утечка нефтепродукта. Площадь разлива составила 150 квадратных метров. Водитель не пострадал.
Сотрудники МЧС отключили аккумулятор у грузовика и создали пенную подушку для предотвращения возгорания. Угрозы, по информации аварийной службы, нет.
фото: МЧС РБ
ИСТОЧНИК KP.RU