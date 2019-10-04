2019-10-04T13:34:51+03:00
Происшествия

В Башкирии опрокинулся грузовик с топливом – произошла утечка нефтепродукта

Инцидент произошел в Белебеевском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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На автодороге Белебей-Максютово произошло ДТП с участием грузовика, перевозящего дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

По данным ведомства, большегруз с цистерной съехал в кювет и опрокинулся на бок. В результате из четырех заливных горловин произошла утечка нефтепродукта. Площадь разлива составила 150 квадратных метров. Водитель не пострадал.

Сотрудники МЧС отключили аккумулятор у грузовика и создали пенную подушку для предотвращения возгорания. Угрозы, по информации аварийной службы, нет.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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