Про вашу честь: житель Башкирии нахамил судье и получил 3,5 года «строгача»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-05T14:16:28+03:00

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В Башкирии во время судебного заседания обвиняемый нахамил судье. В итоге мужчину отправили на три года и шесть месяцев в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП.

Инцидент произошел на судебном участке Буздякского района. Местного жителя судили по административной статье «нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». Во время разбирательство обвиняемый стал вести себя вызывающе. Его не устроило назначенное наказание, и он в неприличной форме оскорбил мирового судью, «унижая его честь и достоинство». Пристав выпроводил дебошира в коридор и передал конвою.

После произошедшего был составлен рапорт. За неуважение к суду в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что за неделю до рассмотрения административного протокола гражданину предъявили еще одно обвинение – за кражу денег и имущества в соседском доме. Примечательно, что ранее его уже судили по такой же статье, а также за сбыт наркотиков. Он находился на условном сроке.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU