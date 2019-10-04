2019-10-04T12:26:36+03:00
Общество

Бабушка из Башкирии проехала автостопом тысячу километров без денег и документов, чтобы добраться до родины

Пожилую женщину на обочине дороги обнаружили автоволонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В понедельник, 30 сентября, в Сергиевском районе Самарской области автоволонтеры заметили бабушку, которая одиноко шла по обочине. Во время разговора местные жители выяснили, что она держит путь из Иваново – то есть проехала уже почти тысячу километров. Изначально она планировала добраться до города Серов в Свердловской области, однако обстоятельства внесли свои коррективы. У нее не было ни документов, ни денег, ни сменной одежды.

Волонтеры решили не оставлять женщину в беде, и одна из активисток приютила ее у себя дома. На следующий день они начали выяснять личность бабушки. Она назвалась Алевтиной и сказала, что ей 59 лет, по месту жительства зарегистрирована в башкирском Стерлитамаке. Кроме волонтеров, помогать ей взялись журналисты и местные власти.

Больше подробностей о личности уроженки Башкирии сообщил директор сергиевского дома молодежных организаций Владимир Ряснянский телеканалу «Радуга-3». Ему удалось выяснить, что Алевтина 10 лет назад развелась с супругом в городе Серов. Затем переехала в Иваново ухаживать за престарелой женщиной. В конечном счете Алевтина осталась там без жилья. Помимо этого ей стало известно, что скончался ее бывший муж. От отчаяния бабушка решила попасть на родину. На пути ее ждала масса неприятностей: она попадала в ДТП и теряла сознание в придорожном кафе, из-за чего потеряла документы. Несмотря на погодные условия и отсутствие денег, она продолжила идти, намереваясь добраться хотя бы до Уфы.

История об Алевтине дошла до администрации Стерлитамака. Власти попробовали бросить клич в социальных сетях, чтобы найти родственников пожилой женщины. И они нашлись. Ее опознали близкие, проживающие в столице Башкирии. По всей видимости, именно они на время приютят несчастную и выяснят, что сейчас происходит в той самой стерлитамакской квартире, где она прописана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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