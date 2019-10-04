2019-10-04T11:53:47+03:00
Происшествия

В Башкирии девочку ветром сдуло с окна пятого этажа

Случай произошел в селе Субхангулово
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Первую помощь девочке оказали прямо на месте паденияПервую помощь девочке оказали прямо на месте падения
Изменить размер текста:

В Башкирии пятиклассница выпала после падения с высоты пятого этажа.

По данным издания «Туймазинский вестник», несчастный случай произошел в селе Субхангулово 1 октября. Известно, что ребенок приземлился на козырек магазина – возможно это и спасло девочке жизнь. По словам матери пострадавшей, девочка закрывала окно, но из-за сильного порыва ветра не удержалась и упала вниз.

Директор школы, в который учится пострадавшая, характеризует семью лишь с положительной стороны. Школьницу воспитывает мама – отец живет отдельно, но принимает участие в воспитании дочери. Учится девочка средне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии опрокинулся грузовик с топливом – произошла утечка нефтепродукта
В Башкирии для детей, которые добирались до школы на внедорожниках, отремонтируют дорогу
АВТОРАДИО созывает всех на общенародный праздник «День Автомобилиста»
Бабушка из Башкирии проехала автостопом тысячу километров без денег и документов, чтобы добраться до родины
Житель Башкирии рассказал, как выиграл в лотерею 83 миллиона
В Уфе из-за сельскохозяйственных ярмарок на шесть дней перекроют улицу
Уфимцы устроили давку в автобусе – пассажиры пытаются занять хотя бы стоячее место
В Башкирии три человека получили травмы в торговом центре
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами
В уфимской квартире обнаружили тело женщины, погибшей при загадочных обстоятельствах
Глава Башкирии поручил увековечить память народного поэта
В Уфе разрушающуюся на глазах у жильцов многоэтажку отремонтируют вне очереди
В Башкирии водитель, не вписавшись в поворот, разбился насмерть
Уфимка потеряла драгоценности после прочтения молитвы
В Башкирии резко подорожали некоторые продукты
27-летняя жительница Стерлитамака пырнула ножом собственную мать
В Уфе устанавливают экспериментальные светофоры
Житель Башкирии поджег двух братьев, один из них смог выжить
Радий Хабиров и министр ЖКХ России побывали в Нефтекамске
В Башкирии увеличат ежемесячные выплаты ветеранам
Медики скорой помощи в Башкирии вынуждены работать сверхурочно без доплат
В Уфе спасатели вызволяли закрывшихся в квартире малышей и девочку, застрявшую в дверной ручке
Завтра в Уфе пройдут массовые проверки водителей
Жильцам недостроенного дома в Уфе включили отопление только после того, как они пожаловались Папе Римскому
В Башкирии разыскивают пропавшего молодого гитариста
В Башкирии полицейских лишат оружия и служебных машин в профессиональный праздник
Стало известно, почему молодые люди покидают Уфу