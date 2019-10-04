В Башкирии девочку ветром сдуло с окна пятого этажа

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-04T11:53:47+03:00

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В Башкирии пятиклассница выпала после падения с высоты пятого этажа.

По данным издания «Туймазинский вестник», несчастный случай произошел в селе Субхангулово 1 октября. Известно, что ребенок приземлился на козырек магазина – возможно это и спасло девочке жизнь. По словам матери пострадавшей, девочка закрывала окно, но из-за сильного порыва ветра не удержалась и упала вниз.

Директор школы, в который учится пострадавшая, характеризует семью лишь с положительной стороны. Школьницу воспитывает мама – отец живет отдельно, но принимает участие в воспитании дочери. Учится девочка средне.

ИСТОЧНИК KP.RU