В Уфе из-за сельскохозяйственных ярмарок на шесть дней перекроют улицу

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-04T10:48:18+03:00

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В Уфе в течение всего октября будут проходить сельскохозяйственные и тематические ярмарки выходного дня. В связи с этим администрация города введет ограничение движения по одной из улиц в Демском районе.

Ярмарки будут организованы на участке улицы Правды от Таллинской до Ухтомского. Проехать здесь не получится 5, 11, 12, 19, 26 октября и 2 ноября. Ограничение будет действовать на время ярмарки – с 9:00 до 15:00. Также изменится движение общественного транспорта.

фото: администрация Уфы

В пресс-службе мэрии города со ссылкой на организаторов ярмарки сообщили, что свежий урожай представят селяне из Балтачевского, Салаватского, Давлекановского, Благоварского, Чишминского, Уфимского, Нуримановского, Кушнаренковского, Мишкинского районов республики. Овощами и фруктами все не ограничится – пчеловоды порадуют горожан медом.

Еще одна сельскохозяйственная ярмарка пройдет 5 и 6 октября в Черниковке на площади имени Орджоникидзе (Первомайская, 14). Время работы рынка – с 8:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU