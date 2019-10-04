2019-10-04T13:07:21+03:00
Общество

В Башкирии для детей, которые добирались до школы на внедорожниках, отремонтируют дорогу

Спустя год после жалобы местных жителей прокуратура обязала администрацию Белорецкого района починить разбитый участок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Белорецкая межрайонная прокуратура обязала местную администрацию отремонтировать разбитый участок дороги – и все из-за детей, которые вынуждены добираться до школы на внедорожниках.

В чем суть. В Белорецком районе есть деревня Бакеево, которая состоит из 33 домов. Она расположена в труднодоступной горной местности. В населенном пункте живут всего шестеро детей в возрасте от 10 до 16 лет.

Ближайшее учебное заведение – Белорецкий лицей-интернат – находится в 130 километрах. Раз в неделю родители довозят своих детей до села Зигаза, расположенного в 30 километрах, а оттуда лицеистов забирает школьный автобус. Однако дальнее расстояние – это еще полбеды, куда больше проблем создает состояние дороги, если ее таковой можно назвать. Детей до Зигазы родители вынуждены возить по бездорожью на джипах.

В ноябре прошлого года местным жителям все это надоело, и они высказали свое недовольство в крупном городском сообществе ВКонтакте. Инфоповод подхватили региональные и федеральные СМИ. Собственно, из-за шумихи прокуратура и начала проверку «о нарушении прав» бакеевских школьников.

Правоохранители установили, что требованиям не соответствуем двухкилометровый участок дороги Зигаза-Бакеево. В связи с этим надзорное ведомство обратилась в суд с заявлением обязать администрацию района отремонтировать дорогу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, требования были удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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