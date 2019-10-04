В Башкирии для детей, которые добирались до школы на внедорожниках, отремонтируют дорогу
Белорецкая межрайонная прокуратура обязала местную администрацию отремонтировать разбитый участок дороги – и все из-за детей, которые вынуждены добираться до школы на внедорожниках.
В чем суть. В Белорецком районе есть деревня Бакеево, которая состоит из 33 домов. Она расположена в труднодоступной горной местности. В населенном пункте живут всего шестеро детей в возрасте от 10 до 16 лет.
Ближайшее учебное заведение – Белорецкий лицей-интернат – находится в 130 километрах. Раз в неделю родители довозят своих детей до села Зигаза, расположенного в 30 километрах, а оттуда лицеистов забирает школьный автобус. Однако дальнее расстояние – это еще полбеды, куда больше проблем создает состояние дороги, если ее таковой можно назвать. Детей до Зигазы родители вынуждены возить по бездорожью на джипах.
В ноябре прошлого года местным жителям все это надоело, и они высказали свое недовольство в крупном городском сообществе ВКонтакте. Инфоповод подхватили региональные и федеральные СМИ. Собственно, из-за шумихи прокуратура и начала проверку «о нарушении прав» бакеевских школьников.
Правоохранители установили, что требованиям не соответствуем двухкилометровый участок дороги Зигаза-Бакеево. В связи с этим надзорное ведомство обратилась в суд с заявлением обязать администрацию района отремонтировать дорогу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, требования были удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU