В уфимской квартире обнаружили тело женщины, погибшей при загадочных обстоятельствах
На место выехали полицейские
Тело уфимки нашли в северной части города
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В Уфе в запертой квартире нашли тело женщины, погибшей при непонятных обстоятельствах.
Известно, что жуткую находку обнаружили поздней ночью в минувшую среду в Орджоникидзевском районе Уфы. По предварительной информации от источника «КП-Уфа», на трупе 39-летней женщины не было никаких телесных повреждений. Погибшая была найдена в жилище безработного 51-летнего уфимца по улице Свободы в уфимской Черниковке.
Сейчас стражи порядка устанавливают причины, по которым могла погибнуть женщина. Тело уфимки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU