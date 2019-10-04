2019-10-04T09:14:00+03:00
Происшествия

В уфимской квартире обнаружили тело женщины, погибшей при загадочных обстоятельствах

На место выехали полицейские
Рустем АХУНОВ
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Тело уфимки нашли в северной части городаТело уфимки нашли в северной части города
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В Уфе в запертой квартире нашли тело женщины, погибшей при непонятных обстоятельствах.

Известно, что жуткую находку обнаружили поздней ночью в минувшую среду в Орджоникидзевском районе Уфы. По предварительной информации от источника «КП-Уфа», на трупе 39-летней женщины не было никаких телесных повреждений. Погибшая была найдена в жилище безработного 51-летнего уфимца по улице Свободы в уфимской Черниковке.

Сейчас стражи порядка устанавливают причины, по которым могла погибнуть женщина. Тело уфимки отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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