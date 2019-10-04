В Башкирии три человека пострадали в торговом центре

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-04T09:29:27+03:00

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Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в котором предприниматель пострадал от собственной халатности.

Инцидент произошел еще 9 июля в торговом центре «Нур» села Татышлы. Предпринимательница и две ее сотрудницы упали с высоты второго этажа при погрузке дивана на самодельное подъемное устройство. Рядовые сотрудники отделались легкими травмами, а вот их руководительнице потребовалась госпитализация. Верхне-Татышлинская ЦРБ сообщила о случае Следственному комитету, а правоохранительное ведомство передало информацию в Гострудинспекцию, которая впоследствии инициировала проверку.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что ИП занимается продажей мягкой мебели. В тот злополучный день покупатели приобрели диван, и чтобы спустить его со второго этажа торгового центра, три женщины – предпринимательница, продавец и уборщица – решили воспользоваться самодельным лифтом. Подъемное устройство собственными руками изготовил муж руководительницы. Он и сам является работником ИП, однако тогда на рабочем месте его не было. Диван женщинам погрузить удалось, но самодельный лифт не выдержал веса мебели во время спуска: трос оборвался, и женщины вместе с диваном упали на землю. «Скорую» вызвали очевидцы.

Расследование показало, что самодельный лифт был не готов к эксплуатации (данный факт подтвердил и супруг пострадавшей). Помимо этого, был выявлен ряд нарушений правил охраны труда со стороны предпринимательницы. К тому же она пыталась сокрыть несчастный случай на производстве. За допущенные нарушения трудового законодательства ИП привлеку к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU