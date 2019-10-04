2019-10-04T08:54:49+03:00
Общество

Глава Башкирии поручил увековечить память народного поэта

Именем Равиля Бикбаева назовут улицу и гимназию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: wikipedia.orgфото: wikipedia.org
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Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Равиля Бикбаева. Именем народного поэта Башкирии назовут улицу и гимназию.

Руководитель республики поручил правительству создать мультимедийный архив материалов, связанный с жизнью и творчеством писателя, а также организовать ежегодный фестиваль поэзии. Помимо этого, в скором времени учредят стипендию имени Равиля Бикбаева, которую будут получать «за активную общественную деятельность на благо республики для студентов вузов» Башкирии. Именем народного поэта назовут гимназию №102 в Демском районе Уфы.

Согласно указу, Горсовету столицы Башкирии предложено присвоить одной из улиц города имя Равиля Бикбаева. Администрация Уфы установит мемориальную доску на доме, в котором проживал поэт, по улице Менделеева, 138/3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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