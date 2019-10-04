Глава Башкирии поручил увековечить память народного поэта
Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Равиля Бикбаева. Именем народного поэта Башкирии назовут улицу и гимназию.
Руководитель республики поручил правительству создать мультимедийный архив материалов, связанный с жизнью и творчеством писателя, а также организовать ежегодный фестиваль поэзии. Помимо этого, в скором времени учредят стипендию имени Равиля Бикбаева, которую будут получать «за активную общественную деятельность на благо республики для студентов вузов» Башкирии. Именем народного поэта назовут гимназию №102 в Демском районе Уфы.
Согласно указу, Горсовету столицы Башкирии предложено присвоить одной из улиц города имя Равиля Бикбаева. Администрация Уфы установит мемориальную доску на доме, в котором проживал поэт, по улице Менделеева, 138/3.
ИСТОЧНИК KP.RU