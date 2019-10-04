2019-10-04T07:57:17+03:00
Происшествия

Уфимка потеряла драгоценности после прочтения молитвы

Пенсионерка попалась на уловку мошенницы
Рустем АХУНОВ
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Мошенница прочитала для бабушки молитвуМошенница прочитала для бабушки молитвуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пожилая уфимка лишилась золотых украшений после того, как незнакомка прочитала ей молитву.

Как стало известно «КП-Уфа», необычный инцидент произошел в башкирской столице днем 2 октября. Незнакомка предложила 78-летней бабушке прочитать молитву за здоровье. Пенсионерка на свою беду согласилась. Закончилась история предсказуемо – мошенница пробубнила что-то непонятное и обманом заполучила золотые украшения бабушки.

Вскоре женщина поняла, что попала на удочку жуликов. Сейчас полицейские разыскивают мошенницу, причастную к пропаже золотых украшений пожилой жительницы Ленинского района столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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