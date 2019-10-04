Уфимка потеряла драгоценности после прочтения молитвы
Пожилая уфимка лишилась золотых украшений после того, как незнакомка прочитала ей молитву.
Как стало известно «КП-Уфа», необычный инцидент произошел в башкирской столице днем 2 октября. Незнакомка предложила 78-летней бабушке прочитать молитву за здоровье. Пенсионерка на свою беду согласилась. Закончилась история предсказуемо – мошенница пробубнила что-то непонятное и обманом заполучила золотые украшения бабушки.
Вскоре женщина поняла, что попала на удочку жуликов. Сейчас полицейские разыскивают мошенницу, причастную к пропаже золотых украшений пожилой жительницы Ленинского района столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU