В Башкирии водитель, не вписавшись в поворот, разбился насмерть

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-04T07:59:31+03:00

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Минувшей ночью в Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным региональной госавтоинспекции, трагедия случилась на пятом километре трассы Давлеканово-Толбазы. 40-летний водитель из Аургазинского района за рулем Лады Гранта не вписался в поворот и вылетел в кювет, где автомобиль приземлился на крышу.

Находившийся за рулем легковушки мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. Республиканская ГИБДД начала разбирательство по факту происшествия.

3 октября на дорогах Башкирии зафиксировано 11 аварий, в которых один человек погиб и 13 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU