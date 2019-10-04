2019-10-04T08:43:39+03:00
Экономика

В Башкирии резко подорожали некоторые продукты

Цены выросли на гречку и овощи
Эльвина АПАРИНА
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В октябре 2019 года в республике резко подорожали некоторые продукты. По данным аналитиков Башстата, больше всего за последнюю неделю подорожала крупа гречневая, теперь она стоит дороже на 9,4% (41,20 рублей за кг).

Подскочили и цены на овощи – 1 кг огурцов в среднем обойдется в 64,94 рубля. На 5% подорожали конфеты, на 3,6% – помидоры (53,29 рубля за кг). Вареная колбаса теперь тоже стоит дороже – 347,09 рублей за кг. Незначительно увеличилась цена на вермишель – 51,14 рублей и на творог – 309,39 рублей.

Зато некоторые продукты, наоборот, подешевели. Так, например, 1 кг репчатого лука теперь стоит 20,42 рубля – он подешевел на 7,3%, капуста стала дешевле на 5,4% (18,51 рубля), морковь на 4,5% (18,93 рубля), яблоки на 3,7% (76,80 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU

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